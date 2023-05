(Di giovedì 11 maggio 2023) “Il lupo perde il pelo ma non il vizio…di dire il contrario di ciò che il Popolo ha già deciso. Infatti il Senatore Matteotorna alla carica con la proposta di abolizione del, proposta già bocciata dal popolo, insieme a tutto il pacchetto di riforme Istituzionali proposte nel 2016 dal Governo presieduto proprio dal capo di Italia Viva”. Lo dichiara il, Segretario Generale di, in merito alla proposta di legge presentata dal Senatore Matteoper riproporre l’abolizione delaccompagnandola anche da una raccolta di firme. Abolizione del: “I Padri Costituenti vollero che fosse messo in Costituzione per dare valore alche le categorie produttive ...

A dirloTufarelli, segretario generale, intervenendo al 'Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali', in corso a Roma. "Non è rilevante - avverte - ...A dirloTufarelli, segretario generale, intervenendo al 'Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali', in corso a Roma. 'Non è rilevante - avverte - ...... commentaDentali , presidente della Fadoi. 'E' un quadro che dovrebbe far riflettere sul nostro sistema di assistenza sociale, che secondo l'Osservatorio delper i servizi impiega ...

CNEL – Francesco Prudenzano (Confintesa): “Urge rivalutarne il ruolo, e non abolirlo, come vorrebbe invece Renzi” Italia Sera

(Adnkronos) - "Il Cnel dà la disponibilità ad ospitare il registro delle lobby. Bisogna fare chiarezza sulla definizione del lobbista. A Bruxelles si è partiti molti anni fa cominciando con l'identifi ...Oggi l’ultimo addio al senatore FdI Andrea Augello alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Il ricordo di Giorgia Meloni: “Sapeva ridere di ogni cosa, riusciva a strapparti un sorriso anche da ...