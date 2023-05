Classifica piloti MotoGP | qual è la situazione all’alba di Le Mans?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quattro Gran Premi sono stati ufficialmente archiviati in questo inizio d’annata del Motomondiale 2023. Dopo aver inseguito nei primi appuntamenti, Francesco Bagnaia di Ducati si è ripreso la vetta delladeidisopravanzando il connazionale Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team. Dietro ai due italiani, entrambi marcati da Borgo Panigale, ci sono le due KTM ufficiali con Brad Binder che precede il compagno di box Jack Miller. Lontanissimi, per adesso, i due centauri che contesero il titolo a Pecco nella scorsa stagione: Fabio Quartararo su Yamaha è undicesimo, mentre Aleix Espargarò di Aprilia naviga in tredicesima posizione.: in testa c’è il campione del mondo (Credit foto – pagina Facebook ...

Motore a parte, in che altro modo si può stimolare ulteriormente il talento e la competizione tra i'Con i regolamenti: abbiamo lanciato il Triumph Triple Trophy per stilare una...Pecco Bagnaia riparte da Le Mans con il primo posto inritrovato. Merito del capolavoro confezionato a Jerez, un vero e proprio toccasana dopo le cadute di Termas ed Austin e il sorpasso subito da Bezzecchi. Adesso il ducatista sa che la ...... piazzamenti che gli hanno fruttato appena 3 punti per unagenerale che adesso lo vede ... rimasto indietro in Superpole assieme ad altritra i più veloci anche per colpa di una ...

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp di Miami (USA) Circus Formula 1

Dopo l’avvincente prova sul Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ a fine aprile, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è atteso nel fine settimana in Austria, sul circuito di Spielberg, per il ...Alla vigilia del weekend di Le Mans Pecco Bagnaia dice la sua sulle decisioni dello Steward Panel e sulla questione della penalità di Marc Marquez giudicata estinta in Argentina. Poi sul GP Francia: " ...