(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA - Idelnon potranno seguire la squadra Campione d'Italia indomenica alle 15. La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: ...

ROMA - I tifosi delnon potranno seguire la squadra Campione d'Italia in trasferta a Monza domenica alle 15. La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: è stata presa per ......della Serie A con Spalletti sulla panchina interista e il ko pesante per 4 - 1 in casa del. ... e da lì ne è passata di acqua sotto i ponti, visto che adesso l'Inter è vicina alritorno ...... per lui si parla di unpassaggio alla Juventus. I tifosi , però, non sembrano turbati più di tanto dall'idea di perdere l'uomo che ha portato aKvaratskhelia, Kim e gli altri ...

Clamoroso Napoli: vietata la trasferta dei tifosi a Monza Corriere dello Sport

ROMA - I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra Campione d’Italia in trasferta a Monza domenica alle 15. La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: ...A 54 dalla conquista del secondo storico scudetto da parte della Fiorentina, la mitica squadra soprannominata "Ye-Ye" allenata dal "Petisso" Bruno Pesaola, RadioFirenzeViola ...