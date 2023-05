... si è rivolto verso di loro inquadrandoli dal cellulare ed esclamando:'Oggi abbiamo tanti ospiti, ci sono anche i promotoriSagra del pecorino', e poi:'Di dove siete Nepi Ah ladell'......oggettoprestazione contrattuale dovrà essere mostrato in occasionepresentazione... La ministra Santanché si è arrabbiata per gli errori nei nomi dellee persino la Val d'Aosta ...Numeri cresciuti a causa di 'pandemia ed effettiguerra in Ucraina'. 'I nuovi poveri non sono ... La povertà insi concentra nel centro storico (71 clienti) e ai quartieri Carmine - ...

Città della Scienza rinasce: cantieri entro la fine dell'anno, ecco lo Science centre ilmattino.it