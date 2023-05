«Cinque botti fortissimi | poi la scuola ha tremato» La paura di insegnanti e bambini evacuati per l’incendio a Milano – Il video

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Io voglio vedere com’è», dicono imentre i Vigili del fuoco aprono le porte dellaper consentire a studenti edi tornare dentro le aule a recuperare i propri effetti personali. I più piccoli lo fanno abbracciati alle mamme che li portano di peso. La tensione è tanta ma il peggio sembra essere passato. I ragazzi sono illesi, raccontano vari membri del personale dellaancora scossi dall’esplosione scaturita oggi in zona Porta Romana ada un furgone che trasportava bombole d’ossigeno. Dall’altro lato di via Pier Lombardo rispetto all’edificio che ha preso fuoco, c’è una– l’Istituto Suore Mantellate di– che è stata evacuata ai primi segnali di pericolo tra l’apprensione del personale, degli ...

"Io sono un'insegnante dell'istituto, a un certo punto ho sentito un botto. Poi ne ho sentito un altro, in tutto. Fortissimi. Ha cominciato come a tremare la scuola. Io ho pensato a un attentato, a degli spari. I bambini hanno cominciato a urlare disperati, a correre. Poi ci hanno detto di scendere ...fortissimi', racconta un'altra insegnante : 'ha cominciato a tremare l'edificio e io ho subito pensato a un attentato o a degli spari. I bambini hanno iniziato a urlare disperati e a ..."Pensavo fosse un attentato" "fortissimi", racconta un'altra insegnante: "ha cominciato a tremare l'edificio e io ho subito pensato a un attentato o a degli spari. I bambini hanno ...

Marco Botti conduceva su Meet una conferenza sulla comunità ebraica aretina. "Bestemmie, svastic arie del ventennio, offese alla Giornata della Memoria". Ieri sentito dalla Digos. Lo sdegno di Giani e ...