Per ilil primo della Serie A èMartinez, che vale 80 milioni. Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland and Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior (R) joke at the end of the ......mondiale e generalecon 41 calciatori tra i primi 100. Per quanto riguarda invece la Serie A, i calciatori che valgono di più in Italia (che si piazzano alle prime dieci posizioni) sono:...Per ilil primo della Serie A èMartinez, che vale 80 milioni. Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland and Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior (R) joke at the end of the ...

CIES, Lautaro vale più di Leao. Vinicius e Haaland... Calciomercato.com

L'International Center for Sports Studies (CIES) ha pubblicato i dati dei giocatori con il valore di mercato più alto. A oggi Haaland e Vinicius sono quelli in cima alla lista con un valore di mercato ...