Ciclismo | Pedersen | ' sono felice | vincere era mio obiettivo personale'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "molto, era il mio".le parole di Madsa caldo dopo aver tagliato il traguardo e aver conquistato la 6/a tappa del Giro d'Italia. "E' stato molto difficile andare a riprendere i fuggitivi e per questo ho dovuto usare molti dei miei compagni di squadra prima del tempo. Gaviria è partito presto, fortunatamenteriuscito a saltarlo e a", aggiunge il danese.

Gaviria parte troppo presto e viene beffato sul traguardo da Mads, che ha la meglio su Jonathan Milan e Kaden Groves . Bella impresa quella dell'ex campione del mondo, che non aveva mai ...La 6a frazione del Giro ha visto il successo in volata di Mads, al termine di un finale di tappa ancora una volta vibrante e con i due fuggitivi, Alessandro De Marchi e Simon Clarke, ripresi a soli 200m dal traguardo. I due facevano parte di un gruppetto ...Madsvince la sesta tappa del Giro d'Italia 2023, la Napoli - Napoli di 162 km, beffando negli ultimi 60 metri insieme al gruppo inseguitore i due fuggitivi di giornata, Alessandro De Marchi e ...

Giro: il danese Pedersen vince in volata la sesta tappa Agenzia ANSA

L'iridato 2019 della Trek Segafredo conquista la sua prima tappa al Giro. Per lui vittorie in tutte e tre le grandi corse a tappe: 3 frazioni alla Vuelta e 1 al Tour. Domani si sale sul Gran Sasso ...Mads Pedersen entra nel novero dei ciclisti capaci di vincere una frazione in tutti e tre i Grandi Giri. Il danese della Trek-Segafredo si toglie la 'scimmia dalla spalla' portandosi a casa la sesta t ...