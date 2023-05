(Di giovedì 11 maggio 2023) La speaker radiofonica e autrice spiega come è nato il suo libro Poverina in cui racconta l’esperienza dell’emorragia cerebrale che l’ha colpita nell'ottobre 2021

Come stai ' è la domanda chesi è sentita chiedere di più da quando due anni fa ha avuto un ictus e soprattutto dopo aver di recente scritto un libro in cui racconta questa vicenda: Poverina , edito da Blackie ...

Chiara Galeazzi: «Quando ti ammali le persone tendono a dimenticare chi sei» Vanity Fair Italia

La speaker radiofonica e autrice spiega come è nato il suo libro Poverina in cui racconta l'esperienza dell'emorragia cerebrale che l'ha colpita nell'ottobre 2021