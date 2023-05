Chiara Ferragni | piccolo intervento chirurgico | “Ora ve ne posso parlare”

... le cartoline delle sue 24 ore in Egitto INCONFONDIBILE Fotogallery - Francesco Totti sulla felpa di Noemi Bocchi, a spasso con le figlie VERSO LE NOZZE Fotogallery - Francescacone ...Questo trend è stato adottato da celebri personaggi comee Rihanna . Ma non solo. Infatti, tra le star che lo usano possiamo citare anche Lady Gaga o Ariana Grande che lo hanno ...Anche in Italia esistono alcune eroine, comee Victoria De Angelis dei Maneskin. Queste celebrity sono state le prime portavoci italiane del movimento "no bra" italiano. Ma oggi ce ne ...

Chiara Ferragni, "ora ve ne posso parlare": la foto che inquieta i fan Liberoquotidiano.it

Buona performance nei primi tre mesi del 2023. Tra i canali distributivi cresce il retail (+23,6%), che rappresenta più del 70% del fatturato del gruppo ...Chiara Ferragni di nuovo al centro di alcune polemiche. In seguito alla condivisione di uno scatto i suoi fan non hanno potuto notare un dettaglio ...