Chi è Rose Hansbury | la presunta amante del principe William?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ecco chi è la marchesadelLa marchesaha 39 anni e è stata una modella per l’agenzia di Stormy Models. E’ sposata con David di 23 anni più grande di lei dal 2009 e è madre di tre figli, i due gemelli Oliver e Alexander di 13 anni e Iris, che ha sei anni. Vive nel Norfolk, quindi poco lontano dalla dimora di campagna die Kate Middleton del di Amner Hall. In passato, un articolo del The Sun vociferò un tradimento da parte di, proprio con la marchesa mentre la moglie Kate era incita del suo terzo figlio, ma ci fu una smentita. A quanto pare, però, oggi le voci si sono fatte insistenti, in quanto è apparsa la donna con un dettaglio che non è ...