Chi è Luigi Fontana | il figlio di Jimmy ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 maggio 2023) : musicista, carriera, età, figli, moglie, vita privata, madreè ildi, il grande cantante noto soprattutto per Il mondo, di cui si parlerà nella prima parte della puntata di questo pomeriggio diè unsu Rai 1. Il suo vero nome èSbriccoli ed è nato a Macerata. Sin da subito si appassiona di musica. Accompagna il padrein numerose tournée. Col temposi specializza in musiche per film e realizza successi e grandi creazioni per i più importanti registi italiani. Abbraccia poi il jazz e nasce l’album L’illusionista e altre storie. Molto legato al padre, ne parlerà a...