Chi è Andrew Lambrou | il cantante di Cipro all’Eurovision Song Contest 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nato a Sydney il 25 maggio 1998 da genitori greco-ciprioti,ha frequentato la Ams Music School e a soli 5 anni si è aggiudicato la vittoria in una competizione scolastica eseguendo Do-Re-Mi di The Sound of Music. Ha iniziato a farsi conoscere nel 2013 con la cover di My Immortal degli Evanescence e nel 2015 ha partecipato a X Factor, nel corso della settima edizione australiana. Nel 2021 ha partecipato a Eurovision – Australia Decides 2022 per essere scelto come rappresentantecon Electrify, ma si è classificato solo settimo con 51 punti. È stato selezionato per parteciparea Liverpool dalla CyBc, l’emittente radiotelevisiva cipriota con il brano Break a Broken Heart. La sua è la sesta performance della ...

Stasera, 11 maggio, si esibiranno i restanti 16 Paesi dei 37 in gara ed al termine conosceremo... (Off and On), Romania Alika con Bridges, Estonia Gustaph con Because Of You, BelgioLambrou ...... Per l'Estonia: Alika con Bridges , Per il Belgio: Gustaph con Because Of You, Per Cipro:...presenta l'Eurovision 2023 Ecommenta la kermesse canora per l'Italia Alla conduzione dell'...... in onda su Rai2 e in streaming su RaiPlay giovedì 11 maggio, scopriremo, infatti,si unirà ai ... (Off and On), Romania Alika con Bridges, Estonia Gustaph con Because Of You, BelgioLambrou ...

Chi è Andrew Lambrou: canzone cantante Cipro Eurovision 2023 Novella 2000

Andiamo a scoprire chi è Andrew Lambrou, concorrente di Cipro all’Eurovision 2023 La prima semifinale del Contest si svolge martedì 9 maggio, mentre la seconda semifinale ha luogo il 10 maggio. I conc ...Andrew Lambrou è stata scelto per rappresentare Cipro durante l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest: si esibirà per sesto con il suo brano intitolato Break a Broken Heart ...