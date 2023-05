Occhio alla penultima giornata: il City giocherà all'Ethiad contro il, Arteta andrà in casa delForrest attualmente penultimo. Il sipario sulla Premier League si chiuderà il nell'...... hanno fatto un campionato strepitoso rispetto a quelle che erano le aspettative e possono ancora dire la loro per un posto in Europa grazie alle due vittorie di fila contro...Ilha 39 punti, la zona Europa è ormai irraggiungibile, mentre quella retrocessione non è poi così lontana: Leicester, Leeds eForest sono appaiate al terzultimo posto con 30 punti,...

Chelsea-Nottingham Forest (sabato 13 maggio 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Nottingham Forest boss Steve Cooper recognises they face a battle at Chelsea on Saturday.Chelsea have lost the past five home games.But Cooper says: "I neve ...The 23-year-old joined Chelsea astatine under-eight level earlier moving done nan academy ranks astatine Stamford Bridge. He made his elder debut successful 2017 successful a League Cup necktie pinch ...