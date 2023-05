Champions League | l’Inter domina la formazione ideale dell’andata delle semifinali

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023)vince in campo e anche nelle statistiche. Dopo aver superato con il punteggio di 2-0 i “cugini” del Milan nel match valevole come andatadella2023, i nerazzurri sono stati anche premiati dalla UEFA. Ben nove undicesimi del “Team of the week” ovvero la squadra migliore della settimana sono proprio elementi della rosa di mister Simone Inzaghi. La UEFA, come dopo ogni turno della massima competizione europea per club, ha stilato lacomprendente gli 11 migliori. Di seguito la squadra: André Onana (Inter) Federico Dimarco (Inter) Matteo Darmian (Inter) Francesco Acerbi (Inter) Alessandro Bastoni (Inter) Denzel Dumfries (Inter) Kevin De Bruyne (Man ...