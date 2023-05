Champions League | il papà di Haaland cacciato dal Bernabeu | il motivo è surreale

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023), ildidal: curioso caso accaduto durante la gara, il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo l’1-1 di ieri tra Real Madrid e Manchester City, una delle tante finali anticipate di questa, lo spettacolo non si è palesato solo in campo ma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.