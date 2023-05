"Non guarderò nemmeno la partita di ritorno - ha annunciato- . E spero che in campionato si riesca ad arrivare almeno quarti". . 11 maggio 2023... 2023 in downtown Naples after Napoli won the Italian"Scudetto" title following a ... Questa immagine fu ripresa dal professore Massimo, in un bel libro curato da Claudio Velardi, in ..."Non guarderò nemmeno la partita di ritorno - ha annunciato- . E spero che in campionato si riesca ad arrivare almeno quarti". . 11 maggio 2023

Champions: Cacciari, 'il Milan non ha speranze di passare' - Calcio Agenzia ANSA

"Mi aspettavo la sconfitta, il Milan non è forte, l'anno scorso siamo stati miracolati. Tolti Tonali, Leao ed Hernandez, non ha certo grandi giocatori. Ieri è andata di lusso che abbiamo preso solo du ...