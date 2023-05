Cerignola-Juve Stabia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno deidel campionato italiano di. Il club pugliese è riuscito a qualificarsi aida neo-promossa e vuole continuare a stupire anche in questa fase. Le Vespe, invece, hanno deluso nel corso della regular season e vogliono riscattarsi provando a conquistare la promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 11 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports, Sky Sport 258 e insu NOW con telecronaca di Manuel Favia. SEGUI LA ...

... alle 20 Renate - Arzignano e alle 20.30 tutte le altre partite in programma: Padova - Pergolettese, Virtus Verona - Novara, Gubbio - Recanatese,Stabia, Picerno - Potenza, Monopoli -...Fra le nove partite in programma, due (con inizio alle 20,30) riguardano squadre pugliesi: AudaceStabia e Monopoli - Latina . Le vincenti si qualificheranno al secondo turno in cui, ......(Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Virtus Verona - Novara (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Gubbio - Rimini (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL...

Cerignola-Juve Stabia, dove eravamo rimasti FoggiaToday

18.00 Ancona-Lucchese (Playoff Serie C) - RAI SPORT, ELEVEN SPORTS, ONEFOOTBALL 20.00 Renate-Arzignano (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS, ONEFOOTBALL 20.30 Padova-Pergolettese (Playoff Serie C) ...Dopo la fine della stagione regolare, è tempo di playoff per la promozione in Serie B. Si comincia questa sera, giovedì 11 maggio, con le sfide del primo turno utili a definire gli accoppiamenti del ...