C’era una volta una regina | la vera storia di Carlotta

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il suo piglio deciso ha conquistato il cuore dei telespettatori, così come tutti i misteri che si celano dietro la sua figura. Stiamo parlando dio, più precisamente, lache tutti noi abbiamo conosciuto soprattutto grazie a Bridgerton in una versione pop e moderna di lei e della sua epoca. La suanon è del tutto quella raccontata su Netflix, dove è approdata la serie prequel interamente incentrata su di lei. Certo, molte cose sono vere, o verosimili, come il grande amore per il marito, ma altre sono state adattate per incastrarsi alla perfezione nella trama di Bridgerton e del suo prequel, fatta di amore, passione e intrighi. Quello che è certo è che il fascino dellaè potente oggi come allora: sostenitrice delle ...