AGI - Sono stato innamorato e ho avuto i miei dubbi sulla mia vocazione. Lo racconta in una intervista a Repubblica ilMatteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della. 'Certo che si'', risponde alla domanda se abbia mai avuto dubbi vocazionali , 'Il confronto con la propria debolezza e il peccato ...In un'intervista a Repubblica ilMatteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della, parla delle ombre sulla Chiesa ma difende San Pietro. Gli scandali "ci sono stati, certo: ma la ...Ci sono anche le parole di Fabrizio De Andrè nel messaggio che il presidente della, ilMatteo Zuppi, ha mandato in occasione della messa in ricordo dei 10 anni della scomparsa di Don ...

Cei, cardinale Zuppi su caso Orlandi: "Accuse Wojtyla inqualificabili" Sky Tg24

Intervistato da Repubblica, Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha affrontato diversi temi, tra cui gli scandali all'interno del Vaticano e, soprattutto, tornando sulla ...L'incontro con il cardinale presidente Zuppi e il segretario generale Baturi, prima tappa verso la costituzione di «un Osservatorio, che dipenderà dalla presidenza Cei» ...