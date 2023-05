CdS – “Felice che Sarri mi abbia notato”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 11 maggio 2023) 2023-05-11 11:35:45 Arrivano conferme dal Corriere: ROMA – Nomi e idee di mercato iniziano a circolare intorno alla Lazio. Si aspetta la fine della stagione, magari con la Champions in tasca, per impostare il futuro. E tra i profili che girano da tempo c’è quello di Ermal Krasniqi, esterno kosovaro del Cluj. Ha 24 anni e in stagione ha segnato 16 gol e servito 9 assist. Aveva colpitonel confronto in Conference League: “Dovete chiedere al direttore sportivo. È un giocatore interessante, ma pensavo fosse un po’ più giovane”. Krasniqi, a Pro Sport, svela il suo sogno: “Ora sono concentrato sul Cluj e darò il massimo. Ma se arrivano offerte sonodi riceverle in qualsiasi momento. Mi sento onorato di sapere che ci sono top club che mi seguono. Questo mi fa lavorare ancora di più per il mio sogno. Bello chemi ...