Caso Open | gip Genova dà ragione a Carrai e dispone altri 4 mesi di indagini**

(Di giovedì 11 maggio 2023) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Il gip diNicoletta Guerrero - chiamata a una doppia pronuncia su Marco- ha respinto le richieste di archiviazione, a cui la difesa dell'imprenditore toscano ed ex consulente di Matteo Renzi si era opposta, e ha dato un termine "di quattro" alla procura per disporre "ulteriore attività istruttoria". Lo si apprende da fonti giudiziarie. La decisione - nell'ambito del 'caso' - segna un'altra vittoria, dopo quella in Cassazione che aveva annullato il sequestro, per l'avvocato Massimo Dinoia. La Corte di Cassazione, nella pronuncia del 18 febbraio 2022, aveva ordinato "la restituzione di quanto in sequestro senza trattenimento in copia dei dati", ovvero la distruzione di tutti i dati copiati dai cellulari e quindi dei brogliacci delle intercettazioni ritenute illecite ...

In questo, il CAGR da qui al 2030 sarà del 21% , grazie alle aziende operanti nel settore dell'banking e della finanza integrata . La stima del valore raggiunto entro il 2030 è di 190 ...È stato presentato nella giornata odierna al BaladinGarden di Piozzo lo spettacolo circense 'Chacun ses rêves' ('A ciascuno i suoi sogni'), che per ... Non ail 'Cirque' era stato chiamato ..."Nelin cui qualcuno non lo sapesse - spiega Clelia in spagnolo - una persona non binaria è qualcuno che non è né uomo né donna o almeno non completamente. E non sempre. A volte cambiano, sono ...

**Caso Open: gip Genova dà ragione a Carrai e dispone altri 4 mesi ... Il Tirreno

Lo svedese Simon Forsström, che a 34 anni sta vivendo la stagione d'esordio sul DP World Tour, è il primo leader del Soudal Open 2023. Il nativo di Bromma sfrutta un giro in -7, con soli birdie, e chi ...Fra i protagonisti anche Tommaso Chieffi su Nox OceaniLo Yacht Club Cala dei Sardi organizzerà dal 25 al 28 maggio ...