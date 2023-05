Casellati | “Nessuno vuole toccare i poteri del Capo dello Stato | le riforme non sono una scelta politica ma una sfida”

(Di giovedì 11 maggio 2023) La ministra della: «Noncontraria in maniera pregiudiziale a una Bicamerale ma i fattichiari. In passato, a fronte di tempi troppo lunghi, non si è mai raggiunto alcun risultato»

... i due vicepremier Salvini e Tajani , la ministra per le riforme, il ministro per i ...dei gruppi accetta il "prendere o lasciare" ("possiamo fare anche da soli" ha detto Meloni ben ...Si sta ovviamente progettando una grande assemblea costituente Rai (altro che riforme con!) ma come nel 1945sa più chi è chi, e chi è cosa. Sempre in un salone, uno di quelli che ......riforme da soli ('Se gli altri decidono pregiudizialmente di non confrontarsi sulle riforme... dal titolare delle Riforme Elisabettae dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e ...

Casellati: “Nessuno vuole toccare i poteri del Capo dello Stato, le riforme non sono una scelta politica ma u… La Stampa

L’ultima delegazione entra nella Sala della Biblioteca di Montecitorio alle 18 e 30 in punto. La segretaria Schlein è ...A sostenere l'ipotesi del "Sindaco d'Italia" solo Renzi e Calenda. Meloni: "cerco la condivisione ma la priorità è la stabilità e il rispetto del voto, nessuna soluzione preconfezionata". Schlein: "No ...