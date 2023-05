Case più care nel 2022 | il valore medio è di 158 mila euro

(Di giovedì 11 maggio 2023) In ascesa, anche nel, i prezzi degli immobili abitativi, nel nostro Paese: ildi scambio, si legge nei Dati statistici notarili usciti stamani, "è stato di 158.074(nel 2021 era ...

...fortemente sponsorizzata dal Governo al fine di ridurre la povertà energetica e di avere sempre... leggi anchegreen, il fotovoltaico deve rispettare il vincolo paesaggistico Quando decadono i ...... "è stato di 158.074 euro (nel 2021 era di 155.118)", il prezzo (il valore mediano) delleacquistate da privati con agevolazioni prima casa "è stato di 115.000 euro, e benalto è stato il ...... è anche che mancano le": a parlare è uno studente iscritto alla magistrale in Scienze ... Lì gli affitti in generale sonobassi che a Roma o Bologna, ma so che adesso anche lì sono aumentati ...