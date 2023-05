Carta d’identità elettronica – Il 13 e 14 maggio nuovo Open day con prenotazione nel Municipio XV e negli ex Pit

(Di giovedì 11 maggio 2023) Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 13è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici delXV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di piazza di Santa Mariare, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 14. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì12, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche per il prossimo fine ...

Per accedere al servizio, disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia, è possibile utilizzare le credenziali Spid, la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns).Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d'identità elettronica : sabato 13 maggio è prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di piazza