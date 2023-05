Carovita e caro affitti in Italia | se ne parla stasera a “Dritto e Rovescio”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioNell’appuntamento dell’11 maggio su Retequattro spazio anche alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e le proteste degli attivisti di ultima generazione Giovedì 11 maggio, nel nuovo appuntamento con “”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio affronterà il tema dell’incremento del costo della vita: dall’aumento del prezzo dei beni di prima necessità alche, a Milano, ha spinto alcuni studenti del Politecnico a dormire in tenda per evidenziare l’impossibilità di trovare alloggi a prezzi accessibili. Nel corso della puntata, un approfondimento sulla gestione della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, con particolare attenzione a quella di Roma Termini. E ancora, una pagina ...

... Un piano per 30 mila medici in più Avvenire: Ilè servito Il Messaggero: Parigi e Madrid contro Roma / Meloni: regolano i loro conti Il Giornale: Il piano del governo contro il- ...... gli studenti hanno convocato un'assemblea pubblica per discutere del tema e invitano allo sciopero generale del 26 maggio, promosso dal sindacato di base Usb, "contro il, ilaffitti e ...... in onda in prima serata su Retequattro , Paolo Del Debbio affronterà il tema dell' incremento del costo della vita : dall'aumento del prezzo dei beni di prima necessità alaffitti che, a ...

Caro vita, il 44% degli italiani vuole un aumento dello stipendio Inhousecommunity

Riascolta Strumenti antinflazione di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Il ministro dell'istruzione scarica la responsabilità sulle amministrazioni locali di centrosinistra. La sua collega riassesta la linea: ...