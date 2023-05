Caro soffritto | prezzi record per carote | sedano e cipolle

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) E' quanto emerge da elaborazioni di Bmtiperte,, gli ortaggi base per fare il. E’ quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti sui dati all’ingrosso rilevati nel mercato di Roma, appartenente alla Rete Italmercati. Differenti le cause. Per quanto riguarda ledorate, il caldo della scorsa estate ha rovinato il prodotto nostrano. Nei mercati è infatti terminata la disponibilità di prodotto nazionale a favore del prodotto estero, portando così il prezzo in aumento del +150% rispetto allo scorso anno. Un picco insolito si registra anche per idelda costa verde e dellete, la cui disponibilità è molto limitata a causa di un rallentamento della produzione ...