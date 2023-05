Caro soffritto | prezzi record per carote | sedano e cipolle

Prezzi record per carote, cipolle e sedano, gli ortaggi base per fare il. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti sui dati all'ingrosso rilevati nel mercato di Roma, appartenente alla Rete Italmercati. Differenti le cause. Per quanto riguarda le cipolle ...Aumenta il costo degli alimenti 'poveri' in cucina, pesa il rincaro degli ...Prezzi record per carote, cipolle e sedano, gli ortaggi base per fare il. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti sui dati all'ingrosso rilevati nel mercato di Roma, appartenente alla Rete Italmercati. Differenti le cause. Per quanto riguarda le cipolle ...

Caro-soffritto in cucina, da sedano +135% a cipolle +150% - Terra ... Agenzia ANSA

Prezzi record per carote, cipolle e sedano, gli ortaggi base per fare il soffritto. E’ quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti sui dati all’ingrosso rilevati nel mercato di Roma, appartenente alla Re ...Carote, cipolle e sedano schizzano nei rincari: soffritto si fa...amaro. Ecco tutti i rincari che pesano nel carrello degli italiani.