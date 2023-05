Caro pasta | Mr Prezzi assicura | «Prossimi mesi cali significativi»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le ultime rilevazioni di Istat, Ismea e sistema camerale sul prezzo della«stanno già dimostrando i primi, seppure deboli, segnali di diminuzione di prezzo, segno che neiil costo potrà scendere in modo significativo». Lo fa sapere con una nota il ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine della prima riunione della Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei, istituita un mese fa dal governo e presieduta da Benedetto Mineo, «Mr». Il primo vertice della Commissione era stato convocato proprio in seguito ai forti incrementi di prezzo registrati negli ultimi, con gli agricoltori che hanno denunciato rincari del 17,5% in un anno. L’obiettivo di Mrè rispondere soprattutto a una domanda: se i ...

I rincari non toccano solo la. Per Furio Truzzi, presidente di Assoutenti , 'tra i prodotti ... Questo aiuterebbe naturalmente a calmierare anche ilprezzi'. giampiero.valenza@ilmessaggero.it... mentre e il carovita continua, come testimonia in rincaro del 17 per cento della. Non sono ... Attuazione del Pnrr o inflazioneaffitti o aumento della precarietà Propone un'ampia scelta il ...Ancora più duro Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, che minaccia uno 'sciopero della': "Ci attendiamo a breve una discesa forte dei prezzi della, se no ci penseranno i consumatori, ...

Caro pasta, Mr. prezzi: primi segnali di calo del prezzo TGCOM

Gli scaffali dei supermercati sono le trincee dove si combatte la nuova battaglia del grano. Dimenticatevi pure il terreno che andava dato ai contadini e che doveva essere strappato alle paludi. Oggi.La pasta costa sempre di più e (anche se difficile da immaginare per molti appassionati degli spaghetti), c'è chi minaccia lo sciopero dell'amatriciana. Le associazioni ...