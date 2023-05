Caro affitti | dal Governo 660milioni Pnrr per posti letto studenti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un emendamento al decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (attualmente in conversione) consentirà "l'immediata operatività" delle misure che "...

Mentre dilaga in tutta Italia la protesta degli universitari contro il, interviene nuovamente la ministra Bernini. "Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché ...Un emendamento al decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (attualmente in conversione) consentirà "l'immediata operatività" delle misure che "...La politica però non dà risposte ma litiga, afferma Merlino, che fa anche l'esempio dei fiondi per ilche si sono ridotti nell'ultima finanziaria. 'Più che cambiare la Costituzione non ...

La protesta degli studenti universitari contro il caro-affitti è esplosa solo ora, almeno con questa potenza. Ma il problema è di quelli storici. Negli ultimi mesi, complice l’inflazione e le ...Caro affitti e studenti universitari, nel corso della seduta di oggi il Consiglio dei ministri ha autorizzato - su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il ...