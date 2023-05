Caro affitti | studenti in tenda davanti al ministero | “Siamo stanchi di attendere” FOTO

... maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: da 16 anni è questa l'unica cura per Bruno Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro, la gaffe ...... si è schierato decisamente a fianco dei giovani studenti universitari che in questi giorni stanno manifestando in varie città italiane contro il. A margine della conferenza stampa di ...Sono gli studenti accampati pacificamente nelle loro tende canadesi di fronte alle sedi universitarie per protestare contro il. Non vogliono cambiare il mondo, almeno per ora, come i ...

ROMA (ITALPRESS) - 'Emergenza abitativa e caro affitti Ho già risposto ieri, non voglio continuare ad alimentare una polemica che considero ...Da Milano ad altre città, gli studenti italiani si stanno accampando con le tende davanti alle università per chiedere affitti equi.