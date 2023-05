Caro affitti | studente | ' Non siamo dei fannulloni'

Italia Gli studenti si accampano contro ile Valditara dà la colpa ai sindaci di sinistra Maria Tornielli ©Il ragazzo è stato intervistato davanti all'Università La Sapienza di Roma , uno dei tanti che protestano contro il. " Non si sta affrontando il problema reale, noi non stiamo chiedendo ...Parlando dele della carenza di alloggi per gli studenti in un'intervista a Radio 24, Bernini ha anche spiegato che "c'è un problema nel trovare immobili disponibili in provincia". Nel ...

"Francamente ci sembrano degli articoli che hanno come obiettivo di ridicolizzare la protesta ". Sono le parole di un giovane studente a cui è stato chiesto un commento all'articolo di Vittorio Feltri ...Per gli universitari ci sono opportunità per contribuire al pagamento del canone o ottenere alloggi a prezzi calmierati. Ecco come ...