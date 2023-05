Caro affitti | proteste in 8 città Bernini | “Stanziato 1 miliardo per il diritto allo studio” Gli universitari | “Risorse a favore di studentati privati”

(Di giovedì 11 maggio 2023) La protesta delle tende va avanti. Le manifestazioni davanti alle università per denunciare la crisi abitativa e la corsa pazza dei prezzi degliprosegue oggi in 8 diverse, come comunica l‘Udu, l’unione degli: Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze e Roma. Nei giorni scorsi alla mobilitazione avevano partecipato anche gli studenti di Torino e Cagliari (dove le tende sono state smontate), mentre a Trento arriveranno venerdì. I sit-in hanno avuto l’effetto di infiammare il dibattito politico e spingere il governo verso la ricerca di una soluzione. Dopo l’uscita sbilenca di ieri del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha dato la colpa ai sindaci di centrosinistra – peraltro ministro non competente in materia – oggi a parlare è la titolare dell’Università, Anna Maria ...

Così il vicepresidente Cei e vescovo di Cassano all'Ionio, monsignor Francesco Savino, a margine di una conferenza stampa in Vaticano sulla protesta degli studenti per il. "Pagare una ..."Le nostre richieste vanno tutte nella direzione dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche e strumenti che servono per garantire realmente il diritto allo studio a tutti. Invitiamo tutti gli ...... maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: da 16 anni è questa l'unica cura per Bruno Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro, la gaffe ...

Bonafoni (Pd): "È un buon punto di partenza per iniziare a capire che tipo di interventi mettere in campo al fine di garantire il diritto alla casa e dunque il diritto allo studio" ...Gli studenti della D'Annunzio sono vicini ai colleghi dei grandi atenei ma in Abruzzo spese e disagi sono contenuti. A mancare sono i servizi e gli spazi aggregativi ...