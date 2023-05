Caro - affitti | protesta degli universitari arriva anche a Bologna

, la protesta delle tende divampa in Lombardia e Italia Si estende anche in Lombardia la protesta degli studenti universitari contro il. Come noto, tutto è iniziato con l'..., la proposta di Lodi: 'Venite a fare i fuorisede da noi', mentre la protesta divampa in tutta Lombardia e in Italia , si moltiplicano le iniziative e le riflessioni sul tema. ...EmergenzaEmergenzain Italia. Uno scenario che preoccupa non solo gli studenti fuorisede ma anche le persone che sono costrette a trasferirsi in altre città per lavorare. L'inflazione ...

Caro affitti, studenti in tenda davanti al Ministero. Bernini: "Gli immobili inutilizzati agli studenti" - Cronaca Agenzia ANSA

La mobilitazione contro la crisi abitativa non si ferma. L'Unione degli Universitari annuncia per oggi iniziative in otto diverse città universitarie: Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, ...C'è 'irritazione' al ministero dell'Università per la ricerca di una contrapposizione con le amministrazioni locali, ritenuta controproducente al raggiungimento di una soluzione efficace e il più poss ...