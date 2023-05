Caro affitti per gli studenti | la ricetta di Calenda | il “bonus” da 400 euro al mese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Carloavrebbe pronta da almeno due anni unaper affrontare il problema della carenza di alloggi universitari, su cui da giorni protestano glicon le tende piazzate davanti a diversi atenei. Un piano che, a detta del leader di Azione, costerebbe appena 1,2 miliardi, se non di meno. Numeri alla mano,mette insieme i numeri del fenomeno, partendo dal fatto che ci sono al momento circa 40 mila alloggi disponibili, a fronte però di 570 milafuorisede. Una situazione già critica con questi numeri, peggiorata inevitabilmente con il rindeglidel 7% in media negli ultimi tre anni. Come annunciato dal governo, dai fondi stanziati del Pnrr si otterrebbero circa 60mila alloggi. Cifra su cui si trova d’accordo ...

Quasi la metà, inoltre, deve dividere gli spazi anche nella propria stanza La protesta degli studenti universitari contro ilè esplosa solo ora, almeno con questa potenza. Ma il ...Il Pnrr potrebbe contribuire almeno in parte ad alleviare il problema delper gli studenti universitari. Il piano ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ) prevede infatti la creazione di nuovi 60mila posti letto per studenti fuorisede nelle residenze universitarie. Poco più ...Mentre dilaga in tutta Italia la protesta degli universitari contro il, interviene nuovamente la ministra Bernini . "Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché ...

Caro affitti, Palazzo Chigi sblocca 660 milioni per alloggi universitari TGCOM

Caro affitti: le polemiche dopo le proteste degli studenti. Negli ultimi giorni, per protestare contro gli affitti troppo alti, studenti e ...La deputata FdI annuncia: "Sono in arrivo 70mila posti complessivi per gli studenti". E mette in guardia dalla strumentalizzazioni della sinistra ...