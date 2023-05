Caro affitti | Palazzo Chigi sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari

Studenti e, il governo sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari. L'associazione genitori: "Agevolazioni fiscali per i fuorisede" 11 Maggio 2023 Tra loro, circa 2 su 3 si sono ...Roma, 11 mag. Un emendamento al decreto legge per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche (attualmente in conversione) consentira' limmediata operativita' delle ...e studenti universitari, pronti 660 milioni per nuovi posti letto dopo le proteste . Nel corso della seduta il Consiglio dei ministri ha infatti autorizzato - su proposta del ministro per ...

La notizia arriva mentre la mobilitazione contro la crisi abitativa va avanti con presidi e sit-in in otto città universitarie. L' emendamento ...In principio fu lei: Ilaria in solitaria. Il 2 maggio si è installata davanti al piazzale del Politecnico di Milano come una provocatoria opera di Maurizio Cattelan. Una piccola tenda azzurra sistemat ...