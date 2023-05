Caro affitti | Myrta Merlino apre la trasmissione in tenda | “È inaccettabile che a Roma o a Milano si spendano oltre 600 euro più spese per una stanza-topaia”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Per l’apertura de "L’aria che tira", la conduttricesceglie la: "Questaè diventata il simbolo della protesta di migliaia di ragazzi in tutta Italia". L'articolo .

Si parla di Stati generali della natalità,, agroalimentare, giornata del ...Roma, 11 maggio 2023 Giuseppe Conte all'università Sapienza incontra gli studenti in protesta contro il. Le immagini.Proviamo a cercare su uno dei principali siti di affitto un posto letto nel centro di Milano. Tra gli annunci segnalati come più rilevanti, c'è una stanza singola di 15 metri quadri in una casa con ...

Caro affitti, Palazzo Chigi sblocca 660 milioni per alloggi universitari TGCOM

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2023 Giuseppe Conte all'università Sapienza incontra gli studenti in protesta contro il caro affitti. Le ...Il caro affitti per gli universitari in Abruzzo non è un tema dominante, visto che la media per una stanza è tra 250 e 350 euro, ma l'allarme è stato ...