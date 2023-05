Caro affitti | il governo stanzia oltre 600 milioni per le residenze universitarie

La protesta degli studenti italiani sul, che coinvolge ormai almeno 8 città, inizia a raccogliere risposte: Palazzo Chigi, in una nota, ha annunciato che verranno sbloccati i 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi ..., si sbloccano i 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi universitari : Palazzo Chigi , in una nota, spiega che il Cdm ha autorizzato la presentazione di un emendamento per '...'Il, che riguarda purtroppo non soltanto gli studenti ma anche le famiglie, non è una tematica nuova ma è esplosa oggi nella sua drammaticità a causa della mancanza di risposte della destra: ...

Caro affitti, Palazzo Chigi sblocca 660 milioni per alloggi universitari TGCOM

Sale la tensione tra Lega e Forza Italia sul caro-affitti denunciato da alcuni studenti fuorisede, dopo la protesta di una universitaria accampata in tenda davanti al Politecnico di Milano seguita da ...Il vero problema è il nuovo addensamento di persone verso pochi centri in quantità non sempre gestibili. Per risolverlo si deve favorire la crescita equilibrata delle Università e del relativo contest ...