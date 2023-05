Caro affitti | il governo sblocca 660 milioni per nuovi posti letto

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Sono accampati da alcuni giorni nel piazzale antistante l'università. Hanno montato le tende e protestano così contro il. Gli studenti fuori sede della Sapienza di Roma un primo risultato lo hanno ottenuto. Il loro disagio verrà discusso in un tavolo convocato con la Regione Lazio per il 18 maggio prossimo. L'iniziativa è della rettrice Antonella Polimeni, che riunirà i rettori degli altri atenei del Lazio, i rappresentanti degli studenti, l'assessore all'Università della Regione e il presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio. Intanto il consiglio dei ministri ha autorizzato, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, la presentazione di due emendamenti governativi al disegno di legge conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, attualmente ...