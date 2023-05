Caro affitti | Bernini Fi | ' Diamo gli immobili inutilizzati agli studenti'

Non si placano gli echi della protesta degli universitari contro ilnelle grandi città. L'iniziativa di Ilaria Lamera, al Politecnico di Milano, è stato ripetuta anche da alcuni studenti ...Schlein sposa tutte le proteste, ora sta con gli studenti per ilValditara contro i sindaci di centro sinistra. Bernini irritata: "Polemica sbagliata". La leader del Pd Schlein: "È un'emergenza vera che non è sentita dal ...

La mobilitazione contro il caro affitti per gli studenti universitari non si ferma e l'Unione degli Universitari annuncia per oggi iniziative in otto diverse città universitarie: Milano, Pavia, Padova ...