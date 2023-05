Carmagnola | fingevano di essere “addetti all’acquedotto” e rapinavano gli anziani in casa | tre arresti nel Torinese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si“tecnici dell’acquedotto” per derubare denaro e beni preziosi ade soggetti deboli e soli in. Tre persone sono state arrestate oggi a, in provincia di Torino, con l’accusa di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in. Le vittime erano prevalentemente soggetti deboli e persone anziane. Orlando Laforè e i suoi due figli, Bruno e Alessandro Massa, sono stati arrestati dai Carabinieri dal Nucleo Investigativo di Asti, supportati dal personale del Comando Provinciale di Torino, del 1° Reggimento “Piemonte” di Moncalieri e dai militari delle Compagnie di Villanova d’Asti e Canelli, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Asti, su richiesta della ...

Si'tecnici dell'acquedotto' per derubare denaro e beni preziosi ad anziani e soggetti deboli e soli in casa. Tre persone sono state arrestate oggi a, in provincia di Torino, con l'...Si'tecnici dell'acquedotto' per derubare denaro e beni preziosi ad anziani e soggetti deboli e soli in casa. Tre persone sono state arrestate oggi a, in provincia di Torino, con l'...

Carmagnola, fingevano di essere "addetti all'acquedotto" e ... Open

I tre arrestati si fingevano tecnici ed entravano nelle case degli anziani e delle persone fragili per poi derubarli. di denaro e beni preziosi Almeno 16 episodi contestati non solo in Piemonte. Si fi ...Nella giornata di oggi, giovedì 11 maggio, a Carmagnola, i Carabinieri dal Nucleo Investigativo di Asti, supportati da personale del Comando Provinciale di Torino, del 1° Reggimento “Piemonte” di Monc ...