Cardinale fa rientro negli Stati Uniti. Tornerà per il derby di ritorno La Gazzetta dello Sport

Il fondatore di RedBird ha ricordato l’importanza di qualificarsi anche il prossimo anno alla fase a gironi della massima competizione europea per club.Manca sempre meno all'euroderby di andata delle semifinali di Champions League. Mercoledì sera a San Siro ci sarà ovviamente il tutto esaurito e in tribuna è atteso ...