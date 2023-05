Nella mente di Andreaconvivono album di ricordi e una contaminazione culturale invidiabile. L'Airone ora siede ... dopo essere ripartiti dall'Eccellenza' sorride l'ex, fra le altre,...Potrebbe essere il giorno dell'esordio di Kujabi , l'unicodi movimento che non ha ... Rientrano 3 pezzi da novanta Il Pisa ritrova un tris niente male:, Nagy e Sibilli (canarino ...L'assedio del Bari prosegue con un tiro di Morachioli dalla lunetta dell'area, ma il... TABELLINO PISA - BARI 1 - 2 Pisa : Nicolas; Calabresi (82 Masucci), Hermannsson,, Barba; ...

Caracciolo, da giocatore a presidente: "Ci siamo presi il campionato al primo tentativo" La Gazzetta dello Sport

L'ex campione di Serie B ora numero uno della Lumezzane si racconta: "cerco di essere il presidente che avrei voluto incontrare quando ero calciatore" ...Un ex rosanero centra la promozione in Serie D: grande traguardo per lui e per la sua squadra, che torna tra i ...