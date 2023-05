Capaccio Paestum | un nuovo asilo nido a Spinazzo con fondi del PNRR

Leggi su zon

(Di giovedì 11 maggio 2023) Avviata la procedura per l’aggiudica dei lavori di realizzazione di unin località. Il progetto redatto dal Comune diè stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e sarà quindi realizzato condel. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1 milione 760 mila euro. Ilsi andrà ad aggiungere a quello in fase di realizzazione in località Rettifilo. La scuola dell’infanzia, per bambini da 0 a 2 anni, è stata sviluppata a partire da criteri bioecologici con l’obiettivo di ottenere un edificio con un alto livello di comfort, energicamente sostenibile e a basso impatto per l’ambiente. Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato ...