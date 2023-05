(Di giovedì 11 maggio 2023) Si è verificato un attacco armato nei pressi di un parco divertimenti a, a sud di Roma. La vittima è un uomodi 56 anni, ferito con un colpo di pistola al braccio sinistro. Diverse chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato uno sparo in strada, e la polizia è intervenuta intorno alle 16:50. L’uomo ferito è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non ha fornito elementi utili alle indagini durante il suo interrogatorio con gli inquirenti. Sul posto anche la squadra mobile e la polizia scientifica per indagare sull’episodio, senza escludere nessuna ipotesi al momento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Caos a Castel Romano: cosa è successo Italia Sera

