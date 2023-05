Canzoni napoletane ed un nuovo lavoro | Bono scatenato al compleanno

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha festeggiato il suo 63 esimoin un ristorante a Napoli con amici e famiglia. Il leader degli U2 era arrivato in città mercoledì in vista dell'unica data italiana del suo show 'Stories of Surrender', in programma sabato al Teatro San Carlo. Il cantante irlandese ha cenato da Mimì alla Ferrovia, dove si è anche improvvisato cameriere, servendo gli spaghetti alle vongole. Non sono mancateintonate dal titolare del locale in onore del prestigioso cliente.era accompagnato dalla moglie Ali, dalla figlia Jordan (anche lei festeggiata in quanto nata lo stesso giorno del padre) e da alcuni amici, tra cui il compagno di infanzia e artista Guggi, ex componente della band irlandese Virgin Prunes e il dj olandese Martin Garrix.

Uno tiktoker sta spaziando sulla piattaforma di Tiktok con le versioni in napoletano delle canzoni di alcuni degli migliori artisti al mondo, il più virale e ricercato è l'americano Drake. 'Nun te preoccupà uajò, there's the sea a for. Scennimm a Torre del Grec, stong...

Torna la rassegna di musica dedicata al mondo dell'Opera e della canzone classica napoletana a Montecatini Terme intitolata "The best of opera and viva Napoli 2023". Si tratta di un percorso di 13 concerti. Il leader degli U2 festeggia 63 anni nel ristorante in zona stazione. Durante la serata intona con gli amici classici della canzone napoletana.