Canoa velocità | parte la Coppa del Mondo | 23 Azzurri in gara

(Di giovedì 11 maggio 2023) La stagione dellaentra nel vivo. Il Maty-ér Regatta Course di Szeged (Ungheria) è pronto ad ospitare la tappa inaugurale didel, al via quest’oggi con le prime batterie di qualificazione su tutte le distanze (200m, 500m e 1000m). Da venerdì 12 a domenica 14 maggio, invece, spazio a semifinali e finali. Domenica pomeriggio la conclusione del programma con le gare sui 5.000 metri. Saranno 23 gli(15 uomini e otto donne) protagonisti in questo primo grande evento del circuito internazionale: Mandredi Rizza, Nicola Ripamonti, Luca Boscolo Meneguolo, Andrea Schera, Samuele Burgo, Tommaso Freschi, Andrea Di Liberto, Alessandro Gnecchi e Giacomo Cinti (kayak maschile), Carlo Tacchini, Nicolae Craciun, Daniele Santini, Gabriele Casadei, Dawid Szela e Mattia Alfonsi ...

Poi si costeggerà l'altaper poi proseguire in via Rivetta, via Ponte Rocca, il parco di ... gli Alpini, il Gruppo Ragazzi Sant'Antonino, l'oratorio Mazzetti, ilClub, la Pro Loco Famija ...... skateboard, windsurf, snorkeling,e parkour. Offre uno stabilizzatore integrato ... Alle riprese anormali, la action cam affianca le modalità di cattura Time - lapse e Slow Motion 8x. ...NellaGiovani conferma nel K1 4,20di Noemi Scordino che si classifica 3sulla distanza die 2000 metri e seconda per 2 centesimi nella velocita' 200, Matteo Pennino Cad. A nel K1 si difende bene ...