Canoa velocità | Coppa del Mondo Szeged 2023 | in finale il C2 1000 maschile | altri otto equipaggi in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) La prima tappa delladeldie para, in corso a, in Ungheria, vede andare in andare in archivio la seconda tranche di batterie: dei dodiciitaliani in gara nella sessione pomeridiana della prima giornata uno va direttamente inA,sono in SemiA e tre vanno in SemiB.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1vanno in semisia Carlo Tacchini, secondo nella prima serie in 4:40.58, sia Gabriele Casadei, secondo nella terza batteria in 4:30.83. Nel K1va in ...