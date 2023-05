Cambio ai vertici della Digos milanese | chi è il nuovo capo Daniele Calenda

L'ultimo Consiglio dei Ministri ha dato il via libera aldeidei due istituti rimodellando anche la durata degli incarichi, che diventano di quattro anni. Tuttavia in particolare per l'...Prima che idi Stellantis decidessero d'investire sul futuro, il compito di resistere al ... Ilè un manuale a 6 marce; per le emissioni nocive la Casa dichiara 100 gr/km di CO2, che ...... sebbene non sia aidella categoria per capienza del bagagliaio. Il portellone laterale è ... Ilmanuale a sei marce è ben manovrabile, ma i rapporti sono piuttosto lunghi, penalizzando le ...

Società di navigazione Un cambio nei vertici IL GIORNO

Diego Invernici, eletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia lascia la vicepresidenza della società Navigazione Lago d’Iseo, presieduta da Giuseppe Faccanoni. Il vicepresidente ringraziando la S ...L'attuale capo lascerà il posto dopo appena due anni. "Sconta l'appartenenza alla cordata iniziata con De Gennaro". Al suo posto è già pronto ...