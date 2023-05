(Di giovedì 11 maggio 2023) "In questo momento siamo concentratiultime tre settimane per finire questa stagione, illoinsieme al nostro allenatore Massimilianoe al nostro direttore ...

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Juve e Siviglia (segui QUI la diretta), Francesco, Chief Football Officer dei bianconeri, è stato intervistato dai microfoni di Sky. In primis, il dirigente bianconero ha parlato di quello che è l'umore nell'ambiente societario dopo le vicende ...Calciomercato Juventus,su: 'Priorità al campo'Francescoha risposto anche ad una domanda su Cristiano, indicato come futuro direttore sportivo della Juventus.(...Commenta per primo Francesco, Chief Football Officer della Juve, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Siviglia. ...- 'In questo momento la priorità è programmare questo finale ...

Calvo: "Giuntoli Ora stiamo programmando il futuro con Allegri e Cherubini. E sulle sentenze..." La Gazzetta dello Sport

Francesco Calvo, CFO della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match col Siviglia: "Come ormai siamo abituati è una vigilia ricca di ...Francesco Calvo, Chief of Football Officer della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match di Europa League contro il Siviglia: "Come ormai siamo abituati è una vigilia ...