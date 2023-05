Calo nascite | tra 10 anni più di 100mila cattedre in meno Sindacati | diminuire docenti per classe

(Di giovedì 11 maggio 2023) Durante gli Stati Generali della Natalità, attualmente in corso presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha lanciato un allarme riguardante la denatalità prevista, che avrà un impatto sulla popolazione scolastica e, di conseguenza, sui posti di lavoro. Il ministro ha espresso la sua preoccupazione in un video messaggio. L'articolo .

... nella Scuola dell'infanzia, se si mantiene questa tendenza, ilprevisto e' di oltre 156mila ... si è concentrato sulle risorse da utilizzare per combattere la crisi delle. 'Noi abbiamo ...Insieme all'allarme sulstudenti, Valditara lancia quello deldelle cattedre legato al quello delle: 'l'organico docente che è una variabile dipendente degli studenti rischierebbe ...... che fa i conti con il più gravedelleda 160 anni a questa parte. "La natalità è un tema che riguarda la salute economica e sociale del Paese. Non c'entrano i valori o gli schieramenti ...

Denatalità in Italia: quali soluzioni per invertile il calo delle nascite Corriere della Sera

L’ex presidente Istat Blangiardo, agli Stati Generali sulla Natalità ha detto che nei prossimi anni potrebbero sparire 11 milioni di italiani, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...